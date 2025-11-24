Информация об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой стала одним из самых обсуждаемых преступлений последнего года и вызвала широкий общественный резонанс. Дело оставалось нераскрытым почти восемь месяцев: девушка пропала в ночь с 18 на 19 октября 2024 года, а её тело обнаружили значительно позже - на берегу реки Жайык. Как следствие смогло восстановить картину преступления и выйти на подозреваемых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

20 октября минувшего года мать Яны сообщила в полицию о безвестном исчезновении дочери. По словам правоохранителей, поиски начались немедленно.

"Сначала дело было зарегистрировано как факт безвестного исчезновения. После поступления обращения мы сразу активизировали поиски. По мере сбора данных появились признаки похищения и было начато уголовное производство. Когда стало ясно, что девушку убили, работа продолжилась уже в рамках расследования убийства", — рассказал начальник отдела управления криминальной полиции ДП Атырауской области Ерлан Кусаинов.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и заметили у дома девушки белый автомобиль. Машину удалось установить — она принадлежала Ризуану Хайржанову. На кадрах видно, как Яна садится в салон.

"Мы начали восстанавливать маршрут движения: от выхода из дома и далее. Камеры показали белую машину, в которую она села. Рядом находился второй мужчина, удерживавший дверь. После этого он тоже садится в автомобиль. Позже они направляются в сторону села Талдыколь", — сообщил следователь по особо важным делам управления следствия ДП Атырауской области Темирхан Хажмуратов.

По данным следствия, уже на первых этапах стало очевидно, что исчезновение носит криминальный характер. Камеры помогли определить маршрут и установить личность двух мужчин, сопровождавших девушку. Один из них, как выяснилось позже, задушил Яну в салоне автомобиля, второй помогал скрывать следы.

"Подозреваемые были задержаны через два дня. Один успел уехать в Курмангазинский район, второй отвез машину на мойку, уничтожил следы и телефон погибшей", — отметил следователь Хажмуратов.

Несмотря на попытки уничтожить улики, следователи смогли восстановить последовательность событий. Хайржанов задушил Яну, а его друг Алтынбек Катимов удерживал дверь, не давая ей выбраться. Затем они вывезли тело за город и сбросили в реку.

"Первым мы установили Хайржанова. По его показаниям мы вышли на второго подозреваемого Катимова. В моей практике впервые было так, что подозреваемые задержаны, а тело еще не найдено. Тем не менее по словам подозреваемого мы определили точное место преступления", — рассказал Ерлан Кусаинов.

Как сообщили в полиции, погибшая и Хайржанов были знакомы с 2022 года, учились в одном университете и состояли в отношениях. Причиной убийства стала ссора: Яна узнала, что молодой человек встречается с другой девушкой и собирается жениться. Она заявила, что расскажет об этом невесте, после чего Хайржанов решил убить её. Ранее задержанные к ответственности не привлекались.

По словам оперативников, в таких делах критически важна каждая деталь.

"Если что-то упустить, дело может не раскрыться. Иногда именно мелочи приводят к истине. Мы внимательно наблюдаем за поведением подозреваемого, находим к нему подход, стараемся разговорить его. Важно правильно оценить психологическое состояние человека", — подчеркнули в полиции.

Следователь добавил, что главный подозреваемый сначала пытался запутать следствие. Однако тактика правоохранителей позволила вскрыть их договорённости.

"По санкции суда мы получили доступ к их страницам. В переписке они обсуждали план убийства. В истории запросов также был вопрос об ответственности за убийство в Казахстане и о том, сколько времени хранятся записи с камер видеонаблюдения", — сообщил Темирхан Хажмуратов.

В итоге оба фигуранта были приговорены к пожизненному лишению свободы.