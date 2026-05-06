МВД получит доступ к медданным водителей

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей, передает BAQ.KZ.

В рамках законопроекта будет усилена безопасность дорожного движения с использованием технических средств, которые обнаруживают и фиксируют нарушения. Они будут устанавливаться на автодорогах и транспортных средствах госорганов, служб скорой помощи, а также перевозчиков, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

Кроме того, будут интегрированы медицинские данные в автоматизированную систему МВД, чтобы исключить допуск к управлению транспортом лиц с медицинскими противопоказаниями. В таких случаях право на управление будет приостанавливаться с момента установления соответствующего диагноза. Также вводится ограничение на получение ряда государственных услуг при наличии неоплаченных штрафов или предписаний об их уплате в сфере дорожной безопасности.

Также в рамках законопроекта автошколы станут работать по разрешительной модели.

Депутаты считают, что это позволит усилить входной контроль на рынок, обеспечить прозрачность материально-технической базы, проверяемость преподавательского состава и прослеживаемость учебного процесса через информационные системы.

Также усиливаются роль и статус профессиональных объединений в вопросах развития сферы подготовки водителей транспортных средств