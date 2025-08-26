Министерство внутренних дел РК усиливает меры безопасности в преддверии нового учебного года. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов на совещании с руководством служб и подразделений ведомства, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы МВД, в последние годы удалось снизить уровень преступности и повысить раскрываемость дел благодаря комплексным профилактическим мерам. Вместе с тем выявлены недостатки в работе отдельных территориальных подразделений, на устранение которых даны конкретные поручения.

"Руководители служб и командиры всех уровней несут персональную ответственность за соблюдение закона, качественное расследование уголовных дел и возмещение ущерба потерпевшим. Особое внимание уделяем дисциплине и служебному порядку", — подчеркнул Саденов.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Внимание — дети!", которое пройдет с 31 августа по 9 сентября, будут усилены патрули вблизи школ в утренние и вечерние часы. За образовательными учреждениями закрепят участковых инспекторов и сотрудников ювенальной полиции, проведут занятия с учащимися по правилам безопасного поведения, проверят техническое состояние школьных автобусов и инфраструктуру безопасности школ.

МВД также обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и быть внимательными вблизи учебных заведений, а родителям — провести беседы с детьми о безопасном поведении на улице и в транспорте.