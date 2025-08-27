МВД предлагает сделать уроки ПДД обязательным предметом в школах
МВД Казахстана предложило сделать уроки по правилам дорожного движения обязательным предметом в школах страны, передает BAQ.KZ.
Инициатива направлена на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у школьников законопослушного поведения на дорогах.
Как сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, в настоящее время количество учебных часов, выделяемых на изучение ПДД, недостаточно, а международный опыт показывает, что включение этой дисциплины в школьную программу существенно снижает риск травм и формирует чувство гражданской ответственности у подрастающего поколения.
"Такие занятия будут способствовать формированию безопасного поведения на дорогах, что в дальнейшем положительно скажется на безопасности, когда дети вырастут и сами станут водителями. Одним из самых эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является организация работы отрядов юных инспекторов движения", — отметил глава КАП.
В Казахстане движение юных инспекторов уже активно действует: в начале августа прошёл XX республиканский и межгосударственный слёт имени Г. Байтасова, в котором приняли участие более 200 школьников из всех регионов страны и Кыргызстана. Всего к работе движения вовлечено свыше 70 тысяч детей.
Министерство подчёркивает, что интеграция уроков ПДД в образовательный процесс позволит не только повысить безопасность на дорогах, но и приблизиться к целям глобальной концепции Vision Zero, направленной на сведение к нулю детской смертности в результате ДТП к 2050 году.
