МВД предупредило казахстанцев о новой схеме мошенничества с QR-кодами
В МВД рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание.
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Министерство внутренних дел Казахстана предупредило жителей страны о новой схеме мошенничества с использованием поддельных QR-кодов. Злоумышленники размещают фальшивые коды на остановках общественного транспорта, в подъездах жилых домов, а также на рекламных стендах и других общественных местах.
После сканирования такого QR-кода пользователь может попасть на поддельный сайт, где мошенники пытаются похитить деньги, банковские данные и другую конфиденциальную информацию.
Подозрение должны вызвать QR-коды, наклеенные поверх существующих объявлений или рекламы, выполненные некачественно, а также сопровождающиеся призывами вроде «Срочно отсканируй» или «Получите подарок». Еще один тревожный сигнал — отсутствие информации об организации и контактных данных.
Полицейские рекомендуют не сканировать неизвестные QR-коды, внимательно проверять адрес сайта перед вводом любых данных и ни при каких обстоятельствах не сообщать на подозрительных ресурсах реквизиты банковских карт, SMS-коды и пароли.
Если личные или банковские данные уже стали известны злоумышленникам, необходимо незамедлительно заблокировать банковскую карту и обратиться в обслуживающий банк.
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