МВД предупредило казахстанцев о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило жителей страны о новой схеме мошенничества с использованием поддельных QR-кодов. Злоумышленники размещают фальшивые коды на остановках общественного транспорта, в подъездах жилых домов, а также на рекламных стендах и других общественных местах.

После сканирования такого QR-кода пользователь может попасть на поддельный сайт, где мошенники пытаются похитить деньги, банковские данные и другую конфиденциальную информацию.

Подозрение должны вызвать QR-коды, наклеенные поверх существующих объявлений или рекламы, выполненные некачественно, а также сопровождающиеся призывами вроде «Срочно отсканируй» или «Получите подарок». Еще один тревожный сигнал — отсутствие информации об организации и контактных данных.

Полицейские рекомендуют не сканировать неизвестные QR-коды, внимательно проверять адрес сайта перед вводом любых данных и ни при каких обстоятельствах не сообщать на подозрительных ресурсах реквизиты банковских карт, SMS-коды и пароли.

Если личные или банковские данные уже стали известны злоумышленникам, необходимо незамедлительно заблокировать банковскую карту и обратиться в обслуживающий банк.