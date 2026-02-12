В преддверии Дня всех влюбленных Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан об активизации интернет-мошенников, использующих праздничный ажиотаж и сезонные скидки для обмана покупателей, передает BAQ.KZ.

По данным МВД, в период распродаж злоумышленники размещают фальшивые объявления о продаже подарков, создают поддельные сайты и рассылают вредоносные ссылки через мессенджеры и социальные сети. Чаще всего жертвами становятся покупатели, пытающиеся приобрести товары по заниженным ценам.

В ведомстве призвали казахстанцев совершать покупки только на проверенных интернет-площадках и официальных маркетплейсах, не переходить по сомнительным ссылкам и внимательно относиться к подозрительно низким ценам.

Также в МВД рекомендуют перед покупкой убедиться в наличии товара — например, попросить продавца показать его по видеосвязи вместе с адресом магазина. По информации полиции, мошенники, как правило, уклоняются от таких просьб и вместо этого отправляют геолокацию, что может быть элементом обмана.

Особое внимание граждан просят уделять безопасности платежей: не переводить деньги на личные счета и сомнительные реквизиты, а также не сообщать посторонним лицам пароли, коды из SMS и данные банковских карт.

В МВД подчеркнули, что соблюдение этих простых правил поможет избежать финансовых потерь и сохранить праздничное настроение.