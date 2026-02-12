МВД предупредило казахстанцев о всплеске онлайн-мошенничества к 14 февраля
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии Дня всех влюбленных Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан об активизации интернет-мошенников, использующих праздничный ажиотаж и сезонные скидки для обмана покупателей, передает BAQ.KZ.
По данным МВД, в период распродаж злоумышленники размещают фальшивые объявления о продаже подарков, создают поддельные сайты и рассылают вредоносные ссылки через мессенджеры и социальные сети. Чаще всего жертвами становятся покупатели, пытающиеся приобрести товары по заниженным ценам.
В ведомстве призвали казахстанцев совершать покупки только на проверенных интернет-площадках и официальных маркетплейсах, не переходить по сомнительным ссылкам и внимательно относиться к подозрительно низким ценам.
Также в МВД рекомендуют перед покупкой убедиться в наличии товара — например, попросить продавца показать его по видеосвязи вместе с адресом магазина. По информации полиции, мошенники, как правило, уклоняются от таких просьб и вместо этого отправляют геолокацию, что может быть элементом обмана.
Особое внимание граждан просят уделять безопасности платежей: не переводить деньги на личные счета и сомнительные реквизиты, а также не сообщать посторонним лицам пароли, коды из SMS и данные банковских карт.
В МВД подчеркнули, что соблюдение этих простых правил поможет избежать финансовых потерь и сохранить праздничное настроение.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- На ярмарке в Астане наблюдается высокий спрос на мясо
- В Казахстане переходят на "умные" счетчики газа: о стоимости рассказали в Мажилисе