Автомобили исчезают после отправки: схему с автовозами раскрыли в Казахстане
Злоумышленники выдают себя за перевозчиков или заказчиков и похищают транспортные средства.
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МВД предупредило казахстанцев о случаях мошенничества при перевозке автомобилей и грузов через логистические платформы.
По данным полиции, злоумышленники используют популярные сервисы поиска перевозчиков, такие как "Della" и "Fa-Fa.kz". Чаще всего объявления о перевозке автомобилей и грузов размещаются для доставки из города Алматы и Алматинской области в другие регионы страны. После публикации объявления мошенники связываются с заказчиками и водителями автовозов через мессенджер WhatsApp.
Заказчикам они представляются организаторами перевозки либо водителями, а водителям – заказчиками груза. Войдя в доверие к обеим сторонам, злоумышленники договариваются об условиях перевозки. В дальнейшем, после выезда транспортного средства из Алматы, мошенники организуют перегрузку похищенного автомобиля или груза и распоряжаются им по своему усмотрению.
В дальнейшем, после выезда транспортного средства из Алматы, мошенники организуют перегрузку похищенного автомобиля или груза и распоряжаются им по своему усмотрению.
7 июня в полицию обратился житель города Алматы с заявлением о хищении его дорогостоящего автомобиля. Двумя днями ранее неизвестные лица путем обмана завладели транспортным средством, причинив ущерб на сумму 60 миллионов тенге.
Благодаря своевременно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками полиции похищенный автомобиль был обнаружен и возвращен законному владельцу.
По подозрению в совершении преступления задержаны трое исполнителей. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие возможные соучастники.
В целях предотвращения подобных преступлений МВД рекомендует гражданам:
- внимательно проверять удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство;
- сверять номер телефона перевозчика с номером, указанным в объявлении;
- заранее лично обсуждать маршрут следования и конечный пункт доставки;
- самостоятельно изучать отзывы о перевозчике и водителе в интернете.
При возникновении сомнений, обнаружении несоответствий в документах или иных подозрительных обстоятельств рекомендуется отказаться от услуг перевозчика и незамедлительно сообщить об этом по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение криминальной полиции.
Ранее МВД напомнило казахстанцам о запрете скрывать лицо в общественных местах.
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