МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом "Казахтелекома"
Мошенники звонят, представляясь сотрудниками "Казахтелекома", сообщают об якобы истечении срока договора на услуги связи или предлагают "эксклюзивные" скидки, передает BAQ.KZ.
После этого через мессенджер WhatsApp жертве отправляется ссылка для "обновления данных" или "активации скидки". При переходе по такой ссылке на устройство загружается вредоносный файл, который предоставляет преступникам удаленный доступ к банковским приложениям и личным данным.
– Признаком заражения может быть сильный нагрев телефона, блокировка экрана или потеря отклика на команды. В таких случаях рекомендуется немедленно выключить устройство, по возможности извлечь SIM-карту и аккумулятор, отключить интернет и срочно связаться с банком для блокировки счетов и карт. Также необходимо сообщить о происшествии в полицию по номеру "102", – говорится в сообщении МВД.
При этом сотрудники полиции напоминают: представители операторов связи никогда не присылают ссылки для установки сторонних приложений через мессенджеры. Любой переход по подозрительным ссылкам или установка неизвестных файлов может привести к хищению личных и финансовых данных. Соблюдение этих мер позволит защитить себя и свои средства от мошенников.
