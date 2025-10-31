МВД предупредило об ответственности за провокации в общественных местах
Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с призывом соблюдать порядок в общественных местах и не поддаваться опасным интернет-тенденциям, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В последнее время в социальных сетях участились случаи, когда ради "хайпа", лайков или участия в конкурсах люди совершают провокационные и аморальные поступки в общественных местах.
"Уважаемые граждане! В последнее время в социальных сетях распространяются ролики, где ради “хайпа”, лайков или участия в различных конкурсах люди совершают провокационные и аморальные поступки в общественных местах. Мы уже видели случаи, когда молодые люди в торговых центрах или на улицах устраивали сцены, бегали полураздетыми, громко кричали, мешали окружающим и создавали неудобства для семей с детьми. За подобные действия предусмотрена ответственность. К примеру, в одном из недавних случаев в столице нарушитель был привлечен к административному аресту на 15 суток", — подчеркнул начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Он отметил, что подобные "шоу ради просмотров" не являются проявлением смелости или креатива, а напротив, нарушают общественный порядок и нормы морали.
"Сегодня интернет дает каждому возможность быть заметным. Но стремление к популярности не должно превращаться в гонку за любой ценой. Любые противоправные, провокационные или аморальные действия в общественных местах, будь то ради розыгрыша, конкурса, “гива”, лайков или подписчиков, недопустимы и повлекут ответственность по закону", — добавил Алекешев.
МВД призывает молодежь и всех граждан сохранять человеческое достоинство и уважение друг к другу.
"Настоящее признание приходит не через эпатаж, а через созидательные, добрые, умные поступки. МВД и далее будет оперативно пресекать подобные факты, обеспечивать порядок и безопасность граждан. Общественный порядок начинается с каждого из нас. Давайте сохранять культуру поведения и здравый смысл как в интернете, так и в реальной жизни", — резюмировал официальный представитель ведомства.
