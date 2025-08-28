Министерство внутренних дел продолжает масштабную операцию "Қарасора — 2025", направленную на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, в частности, с культивированием наркосодержащих растений, передает BAQ.KZ.

В ходе операции в Жамбылской области был задержан 40-летний мужчина, у которого во дворе дома изъяты кусты каннабиса, а также 144 куста марихуаны общим весом 240 кг.

В Улытау сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного гражданина, у которого изъято более 20 кг наркотических веществ, включая марихуану и гашиш. В Караганде, вблизи железнодорожного вокзала, пресечен наркоканал, с которого изъяты около 30 кг наркотиков — гашиш и марихуана.

Заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов отметил, что в 2024 году было пресечено 4 655 наркоправонарушений, а из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ. В результате операции ликвидировано 11 нарколабораторий и заблокировано 20 тысяч интернет-ресурсов, распространявших информацию о наркотиках.

Министерство внутренних дел продолжит активные меры по борьбе с наркотрафиком и защите здоровья нации, усиливая работу по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических веществ.