Министр внутренних дел РК Ержан Саденов ознакомился с работой специализированной лаборатории и учебного полигона по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов, открытых на базе Академии управления МВД, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Ключевой особенностью новой лаборатории стала возможность полного цикла работы с FPV-дронами — от проектирования и изготовления комплектующих с использованием 3D-принтеров до сборки, технической настройки и тестирования беспилотных систем. Такой формат обучения позволяет слушателям не только осваивать пилотирование, но и глубоко понимать устройство, принципы работы и особенности эксплуатации FPV-дронов.

Для практической подготовки операторов создан специализированный полигон, где отрабатываются навыки управления беспилотниками, маневрирования и выполнения учебных задач в условиях, максимально приближенных к реальным оперативным сценариям.

Наряду с современной материально-технической базой, в Академии управления МВД внедрена система специализированных курсов подготовки операторов БПЛА. В частности, реализуется второй этап обучения, разработанный совместно с Ashyq Aspan Foundation. Он ориентирован на углублённую практику, работу с FPV-дронами и принятие решений в сложных ситуациях.

В ходе визита также были обсуждены перспективы дальнейшего развития системы подготовки специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами и расширения применения дронов в деятельности органов внутренних дел.