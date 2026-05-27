МВД призвало взрослых усилить внимание к детям

С началом летних каникул Министерство внутренних дел обращается к гражданам с призывом усилить внимание к безопасности детей, передает Polisia.kz.

Министерство внутренних дел призывает к обеспечению безопасности детей в летний каникулярный период и напоминает, что иИменно в этот период возрастают риски, связанные с нахождением детей без присмотра, вовлечением в противоправные ситуации, дорожно-транспортными происшествиями, происшествиями на воде и в быту. Прежде всего особая роль отводится родителям, а именно родительскому вниманию и контролю за детьми.

Очень важно знать, где и с кем находятся дети, чем они занимаются в течение дня, какие у них интересы и круг общения. Отдельно обращаемся к родителям по вопросам цифровой безопасности. Сегодня дети значительную часть времени проводят в интернете. Необходимо интересоваться, какие сайты посещает ребенок, с кем общается в социальных сетях, не подвергается ли буллингу, психологическому давлению или воздействию опасного контента.

МВД напоминает родителям об ответственности за воспитание детей. Призываем педагогов в период каникул сохранять связь с семьями, обращать внимание на детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и своевременно реагировать на тревожные сигналы. Большое значение имеет и участие общественности.