В последнее время в интернете и социальных сетях распространяются предложения об ускоренных онлайн-курсах по подготовке водителей транспортных средств, передаёт BAQ.KZ.

Министерство внутренних дел РК напоминает, что обучение водителей должно проводиться только в лицензированных автошколах с полным курсом, включая практические занятия. Получение навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно.

Кроме того, для подтверждения прохождения обучения гражданам не требуется бумажное свидетельство: информация автоматически поступает в специализированные центры обслуживания населения через электронные информационные системы.

Ведомство призывает будущих водителей ответственно подходить к процессу обучения, так как от качества полученных знаний и навыков зависит безопасность как самих водителей, так и других участников дорожного движения.