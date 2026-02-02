МВД призывает казахстанцев учиться только в лицензированных автошколах
В последнее время в интернете и социальных сетях распространяются предложения об ускоренных онлайн-курсах по подготовке водителей транспортных средств, передаёт BAQ.KZ.
Министерство внутренних дел РК напоминает, что обучение водителей должно проводиться только в лицензированных автошколах с полным курсом, включая практические занятия. Получение навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно.
Кроме того, для подтверждения прохождения обучения гражданам не требуется бумажное свидетельство: информация автоматически поступает в специализированные центры обслуживания населения через электронные информационные системы.
Ведомство призывает будущих водителей ответственно подходить к процессу обучения, так как от качества полученных знаний и навыков зависит безопасность как самих водителей, так и других участников дорожного движения.
