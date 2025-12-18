Министерство внутренних дел Казахстана проводит масштабные плановые проверки антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мероприятия осуществляются в соответствии с действующим законодательством в сфере противодействия терроризму и охватывают объекты по всей территории страны.

Как отмечают в МВД, все проверки проходят без предварительного уведомления. Такой формат позволяет объективно оценить фактическое состояние систем безопасности и готовность персонала к действиям в кризисных ситуациях. С начала года сотрудники органов внутренних дел проверили более 6 тысяч объектов.

По итогам выявленных нарушений руководителям и собственникам было выдано 2,5 тысячи предписаний об их устранении. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности к ответственности привлечены 790 руководителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 277 млн тенге.

В ходе проверок особое внимание уделяется уровню знаний и практических навыков персонала и сотрудников охраны, в том числе их готовности действовать в различных чрезвычайных и кризисных ситуациях. Разъяснительной работой в рамках проверок охвачено более 90 тысяч работников объектов, уязвимых в террористическом отношении.

В МВД напомнили, что законодательством предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований по оснащению объектов системами безопасности. Размер штрафов составляет от 50 до 1000 месячных расчетных показателей, а в случае повторного нарушения возможна приостановка деятельности объекта.

В этой связи министерство призывает руководителей и владельцев объектов своевременно принимать меры по обеспечению безопасности и строго соблюдать установленные требования.