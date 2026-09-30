МВД раскрыло детали дела экстрадированного из Турции атырауского хакера

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Курултае рассказал о расследовании уголовного дела в отношении атырауского хакера, экстрадированного в Казахстан из Турции.

По его словам, подозреваемому предъявлено обвинение по 12 эпизодам мошенничества. Сейчас уголовное дело находится на стадии досудебного расследования.

«На сегодняшний день обвинение предъявлено по 12 эпизодам мошенничества. Сейчас дело находится на стадии досудебного расследования. Остальную информацию я не вправе разглашать», – сказал Санжар Адилов.

Имя атырауского хакера ранее оказалось в информационном поле в связи с исчезновением семьи из села Жангельди Кызылкогинского района Атырауской области.

В социальных сетях он высказывал собственную версию о возможном местонахождении пропавших членов семьи и обстоятельствах их исчезновения.

В частности, он утверждал, что в ноябре предполагаемый фигурант мог примерно на две недели выехать в Турцию. По его версии, в этот период могла использоваться банковская карта, принадлежавшая одному из пропавших членов семьи.

Позже он также предполагал, что мужчина вернулся в Актау и мог находиться на территории Казахстана.

При этом эти сведения являлись версией самого хакера и не означают, что они подтверждены следствием.