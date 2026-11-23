В Казахстане за десять месяцев 2026 года квартирных краж стало на 23,3% меньше. Однако преступники продолжают проникать в дома и выносить деньги и драгоценности. В одном из последних случаев ущерб превысил 17 миллионов тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в Таразе 27-летняя женщина обратилась в полицию после пропажи денег и золотых украшений из квартиры. По предварительным данным, злоумышленники подобрали ключ к входной двери и забрали ценности на сумму более 17 миллионов тенге. Полицейские установили и задержали двух подозреваемых. Сейчас оба находятся в изоляторе временного содержания.

Похожий случай произошёл в Туркестанской области. Там неизвестные отжали пластиковое окно, проникли в дом и похитили имущество. Подозреваемых также задержали и заключили под стражу.

В МВД сообщили, что с начала года общее количество краж в Казахстане сократилось на 18,4%, а краж скота – на 6,7%. При этом раскрываемость квартирных краж и скотокрадства выросла.

За десять месяцев полицейские задержали более 9 тысяч человек, подозреваемых в совершении краж, и пресекли деятельность 1248 преступных групп.

Алматы лидирует по числу выявленных случаев дрифта

Помимо краж, полиция продолжает бороться с опасным вождением. С начала года в Казахстане выявили 411 случаев дрифта: 402 – на автомобилях и девять – на мотоциклах.

Больше всего таких нарушений зарегистрировали в Алматы – 142. Далее идут Туркестанская область с 45 случаями, а также Акмолинская и Актюбинская области – по 30.

По данным МВД, все транспортные средства, на которых совершались нарушения, отправили на специализированные стоянки.

Ещё одна проблема – нарушение тишины. Только за шесть дней, с 13 по 18 ноября, полицейские пресекли более 26 тысяч таких правонарушений.

За неделю в стране также удалили 3423 незаконных граффити и надписи. По выявленным нарушениям возбудили 114 административных дел, большинство из которых связаны с нарушением правил благоустройства.