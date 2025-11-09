МВД раскрыло убийство 2016 года в Астане с помощью ДНК-технологий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В 2016 году в Астане было совершено особо тяжкое преступление: убийство 80-летней женщины. Преступник проник в дом пенсионерки, жестоко избил её и скрылся, пытаясь уничтожить следы. На месте происшествия криминалисты изъяли едва заметные биологические следы, из которых был выделен ДНК-код. Однако в течение девяти лет расследование не приводило к результату, а злоумышленник оставался на свободе.

Благодаря современным технологиям молекулярно-генетической лаборатории МВД и базе ДНК удалось установить совпадение и установить личность подозреваемого — 65-летнего мужчины. Он был задержан и помещён в изолятор временного содержания, дав признательные показания.

Начальник оперативно-криминалистического департамента МВД Сергей Стихеев подчеркнул, что современные криминалистические методы позволяют раскрывать преступления независимо от того, сколько лет прошло с момента их совершения. Этот случай показывает, что правосудию невозможно избежать.

Министерство продолжает работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, используя современные технологии и базы данных.