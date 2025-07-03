МВД Казахстана разъяснило изменения в законе об обороте оружия, которые вступили в силу после принятия поправок 18 марта 2025 года в рамках реформы военной службы в резерве и перераспределения функций госорганов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Эти изменения касаются в первую очередь военнослужащих, находящихся в резерве, которые теперь исключены из категории лиц, обязанных предоставлять медицинские заключения при приобретении оружия. Однако требования для остальных граждан остаются прежними, и процесс приобретения оружия не претерпел кардинальных изменений.

Изменения касаются также регуляции различных видов оружия, среди которых гражданское, служебное и боевое. Граждане смогут приобрести спортивное пневматическое оружие или сигнальное оружие при условии предоставления справки об отсутствии судимости, а также подтверждения прохождения инструктажа по безопасному обращению с оружием. Важно, что владельцы сигнального оружия должны зарегистрировать его в течение 7 дней после покупки.

Кроме того, для приобретения охотничьего оружия потребуется медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, а также прохождение курсов по безопасному обращению с оружием. Охолощенное оружие будет продаваться только в учреждениях, таких как театры, музеи и киноорганизации, которые имеют соответствующие лицензии.

Все разрешительные документы теперь будут оформляться в электронном формате через портал "Е-лицензирование", что значительно упростит и ускорит процесс получения лицензий. Несмотря на изменения, требования к хранению и безопасному обращению с оружием остаются высокими, что способствует поддержанию безопасности и контроля в сфере оборота оружия в Казахстане.