Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало список из 10 самых распространённых фраз, которыми пользуются телефонные и онлайн-мошенники, чтобы выманить деньги, получить доступ к мобильным приложениям банков или убедить жертву установить программы удалённого доступа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подобные фразы используются для создания паники, ощущения срочной угрозы или под видом авторитетных лиц (сотрудников полиции, КНБ, банков и сотовых операторов).

Что говорят мошенники:

"Чтобы сохранить деньги, переведите их на другой счёт" — создаётся иллюзия срочной опасности. "С вами говорит следователь / сотрудник МВД. Не кладите трубку!" — давление авторитетом. "Никому не рассказывайте — это секретная операция!" — жертву изолируют от здравого совета. "Поступила заявка на изменение кодового слова" — создаётся угроза взлома. "Я — из службы безопасности оператора, пришлите код" — попытка украсть SIM и доступ к банку. "Нужно перевести деньги на “защищённый” счёт" — стандартная схема похищения средств. "Назовите, в каких банках у вас счета и карты — для блокировки" — сбор данных. "Ваш родственник в беде! Срочно нужны деньги!" — давление на эмоции. "Вы выиграли приз! Оплатите налог / доставку" — поддельные "выигрыши". "С вашего счёта пытались снять деньги. Назовите код из SMS" — выманивание одноразового пароля.

Цель злоумышленников:

Получить доступ к вашему банковскому приложению;

Заставить самостоятельно перевести деньги на счёт мошенников;

Убедить установить программы удалённого доступа, такие как TeamViewer, AnyDesk, RustDesk и другие.

Совет от МВД:

Не передавайте никому коды, PIN, CVV, данные карт, пароли из SMS.

Не переводите деньги "для защиты" — ни полиция, ни банки, ни операторы никогда не делают таких запросов по телефону.

Если вы получили подозрительный звонок или сообщение — прервите разговор и обратитесь в банк или в полицию лично.