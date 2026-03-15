МВД РК: общественный порядок в ходе голосования находится под полным контролем
Сегодня 2026, 09:48
108Фото: МВД РК
Сегодня по всей стране сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность проведения республиканского референдума. Весь личный состав переведен на усиленный режим несения службы, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026».
По его словам, организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава. Совместно с госорганами заранее проведены обследования всех участков референдума. Проверены вопросы технической, пожарной и антитеррористической безопасности. Все участки взяты под круглосуточную охрану.
«Сотрудники полиции не находятся в помещениях для голосования. Они могут входить туда только по приглашению председателя Комиссии исключительно для пресечения нарушений общественного порядка. На данный момент обстановка в стране спокойная и находится под полным контролем органов внутренних дел. Нарушений общественного порядка не допущено», - проинформировал Шынгыс Алекешев.
