МВД РК предупредило о наказании за фейки о взрывах и ложные угрозы
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма, передает BAQ.KZ.
В ведомстве обращают внимание на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, ответственность за которые предусмотрена статьей 273 Уголовного кодекса РК.
«Фиксируются случаи передачи ложной информации о якобы готовящихся взрывах, поджогах и иных угрозах общественной безопасности с использованием средств связи, интернет-ресурсов, мессенджеров и социальных сетей.
Подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение независимо от мотивов – шутка, розыгрыш либо попытка дестабилизации обстановки. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб.
Напоминаем, что за совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.
МВД рекомендует:
- не распространять непроверенную информацию;
- не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в интернете;
- разъяснить детям наличие ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе в социальных сетях и мессенджерах;
- при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в полицию.
