МВД РК предупредило о наказании за фейки о взрывах и ложные угрозы

МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма, передает BAQ.KZ.

В ведомстве обращают внимание на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, ответственность за которые предусмотрена статьей 273 Уголовного кодекса РК.

«Фиксируются случаи передачи ложной информации о якобы готовящихся взрывах, поджогах и иных угрозах общественной безопасности с использованием средств связи, интернет-ресурсов, мессенджеров и социальных сетей.

Подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение независимо от мотивов – шутка, розыгрыш либо попытка дестабилизации обстановки. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб.

Напоминаем, что за совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», - говорится в сообщении.