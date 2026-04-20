МВД РК предупредило о наказании за фейки о взрывах и ложные угрозы

Сегодня 2026, 09:25
Polisia.kz Сегодня 2026, 09:25
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма, передает BAQ.KZ.

В ведомстве обращают внимание на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, ответственность за которые предусмотрена статьей 273 Уголовного кодекса РК.

«Фиксируются случаи передачи ложной информации о якобы готовящихся взрывах, поджогах и иных угрозах общественной безопасности с использованием средств связи, интернет-ресурсов, мессенджеров и социальных сетей.

Подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение независимо от мотивов – шутка, розыгрыш либо попытка дестабилизации обстановки. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб.

Напоминаем, что за совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.

МВД рекомендует:

  • не распространять непроверенную информацию;
  • не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в интернете;
  • разъяснить детям наличие ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе в социальных сетях и мессенджерах;
  • при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в полицию.

