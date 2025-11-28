Министерство внутренних дел усилило меры по пресечению финансирования наркопреступности в рамках принципа "Закон и порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из ключевых направлений стала борьба с дропперами — гражданами, которые сознательно передают свои банковские реквизиты для проведения преступных денежных операций.

С 16 сентября в Казахстане вступила в силу уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счёту третьим лицам с целью использования в преступных схемах. Новые нормы закреплены в статье 232-1 Уголовного кодекса. С момента введения закона зарегистрировано десять уголовных дел, связанных с передачей реквизитов банковских карт наркосбытчикам за материальное вознаграждение.

В Уральске задержан 18-летний парень, который передал свою платёжную карту преступной группе. Молодой человек признал факт передачи и дал признательные показания. В Семее 23-летний житель позволил злоумышленникам использовать свою банковскую карту на протяжении трёх месяцев, что позволило им систематически выводить деньги от незаконного сбыта наркотиков. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело.

В Атырауской области выявлен ещё один факт: 21-летняя девушка получила свыше 400 переводов, связанных с оборотом наркотиков. Все операции проходили через её банковский счет, что позволило преступникам маскировать финансовые потоки.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД напоминает, что такие действия влекут серьёзную ответственность. За предоставление доступа к своим банковским реквизитам в преступных целях предусмотрено наказание от крупного штрафа в размере 200 месячных расчётных показателей до семи лет лишения свободы.

Правоохранительные органы подчёркивают: передача своей банковской карты посторонним лицам, даже под предлогом лёгкого заработка, может обернуться потерей свободы и серьёзными последствиями для репутации.