Граждане продолжают становиться жертвами мошенников при отправке автомобилей и различных грузов через логистические платформы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

По данным ведомства, заказчики и водители автовозов размещают объявления о перевозке автомашин и грузов на популярных сервисах Della и Fa-Fa.kz, чаще всего из города Алматы и Алматинской области в другие регионы республики.

После размещения объявлений с заказчиками и водителями через мессенджер WhatsApp связываются злоумышленники. Заказчикам они представляются водителями автовоза, а водителям — заказчиками. Войдя в доверие к обеим сторонам, мошенники договариваются о перевозке, после чего при выезде из города перегружают похищенный груз и в дальнейшем распоряжаются им по своему усмотрению.

В этой связи в МВД призывают граждан проявлять особую осторожность. Рекомендуется внимательно проверять удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство, сверять абонентский номер с указанным в объявлении, заранее лично обсуждать маршрут движения и конечный пункт прибытия груза, а также изучать отзывы о водителе в интернете.

В ведомстве подчёркивают, что при возникновении сомнений, выявлении несоответствий в документах или других подозрительных обстоятельств от услуги следует отказаться и незамедлительно сообщить об этом по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение полиции. Такая бдительность поможет своевременно выявить мошеннические схемы и привлечь злоумышленников к ответственности. Информация опубликована на официальном сайте Polisia.kz.