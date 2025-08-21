Масштабные оперативные мероприятия в рамках ежегодной антинаркотической операции "Қарасора – 2025" продолжаются по всей стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел РК, действуя в рамках принципа "Закон и порядок", ведёт активную борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ. Только за последнюю неделю в ряде регионов страны были выявлены крупные факты хранения, перевозки и выращивания наркотиков.

В Акмолинской области сотрудники полиции задержали курьера, перевозившего 2,2 кг мефедрона по маршруту Кокшетау – Атбасар – Степногорск. Курьер поддерживал связь с организаторами через мессенджеры.

В области Улытау в гаражном помещении были обнаружены мешки с наркотиками и незарегистрированное огнестрельное оружие. Во дворе жилого дома задержан подозреваемый с 20 кг каннабиса.

В Жамбылской области, в Шуской долине, прошла ночная спецоперация с участием бойцов Национальной гвардии. В результате был задержан мужчина с 32 кг свежескошенной марихуаны.

В Атырауской области кинологи и служебно-розыскная собака помогли обнаружить свыше 1000 кустов дикорастущей конопли. Общий вес изъятого вещества составил 123 кг.

В Кызылординской области с помощью воздушной разведки была обнаружена тщательно оборудованная плантация с сотнями кустов конопли: территория снабжена насосами, шлангами и электричеством. В другом эпизоде на частном подворье найдено 73 куста конопли, общий вес изъятого – около 300 кг.

В Алматинской области правоохранители выявили незаконное поле с посевами конопли площадью 4,5 га. Изъято 332 куста, а также упаковки с семенами растения.

Все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания, проводится досудебное расследование. МВД подчеркивает, что каждый подобный случай — это не просто статистика, а предотвращённое распространение наркотиков, защита жизни и здоровья граждан, особенно молодёжи.

Операция "Қарасора – 2025" продолжается по всей стране, и борьба с наркопреступностью остаётся одним из приоритетов ведомства.