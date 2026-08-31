Перед началом нового учебного года МВД усилило меры безопасности в школах и на дорогах возле них. В стране проверили инфраструктуру рядом с учебными заведениями, выдали более 4 тысяч предписаний, а свыше 7 тысяч школ подключили к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции, передает BAQ.KZ.

В Казахстане работают 7656 общеобразовательных школ. В них установлено более 283 тысяч камер видеонаблюдения. К центрам оперативного управления или дежурным частям органов внутренних дел подключены 7159 школ.

Такая система позволяет полицейским быстрее получать информацию о возможных угрозах и реагировать на происходящее.

Отдельное внимание перед 1 сентября уделили дорогам, по которым дети ежедневно идут на занятия.

МВД провело 9417 обследований дорожной инфраструктуры возле организаций образования. По итогам проверок выдали 4070 предписаний об устранении недостатков. К этому моменту поступило 3440 ответов о выполненных работах.

За невыполнение либо ненадлежащее выполнение законных требований органов государственного контроля составили 11 административных протоколов по статье 462 КоАП.

Возле школ и других организаций образования оборудовали 258 пешеходных переходов и установили 1429 искусственных дорожных неровностей.

На этих участках появились 4854 дорожных знака, более 10 километров ограждений и 1897 объектов освещения.

В МВД подчеркивают, что работа строится не только вокруг технических средств и дорожной инфраструктуры. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних должна начинаться до того, как ребенок окажется участником преступления. Речь идет о правовом воспитании, своевременном выявлении проблем и индивидуальной работе с детьми и семьями.

В ведомстве напомнили и о позиции Президента Касым-Жомарта Токаева по воспитанию законопослушного поколения.

Только законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение способно построить процветающее общество и обеспечить свое личное благополучие, - отметил Глава государства.

В системе МВД 2026 год объявлен Годом безопасности детей. Работа охватывает школы, улицы, общественные места и цифровое пространство.

В полиции считают, что одних мер со стороны правоохранительных органов недостаточно. В этой работе должны участвовать родители, педагоги, государственные органы и общество.

Принцип «Закон и Порядок» применительно к детям в МВД связывают с защитой их прав и созданием безопасной среды дома, в школе, на улице и в цифровом пространстве.