МВД усилило безопасность детей перед началом учебного года
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Перед началом нового учебного года МВД усилило меры безопасности в школах и на дорогах возле них. В стране проверили инфраструктуру рядом с учебными заведениями, выдали более 4 тысяч предписаний, а свыше 7 тысяч школ подключили к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции, передает BAQ.KZ.
В Казахстане работают 7656 общеобразовательных школ. В них установлено более 283 тысяч камер видеонаблюдения. К центрам оперативного управления или дежурным частям органов внутренних дел подключены 7159 школ.
Такая система позволяет полицейским быстрее получать информацию о возможных угрозах и реагировать на происходящее.
Отдельное внимание перед 1 сентября уделили дорогам, по которым дети ежедневно идут на занятия.
МВД провело 9417 обследований дорожной инфраструктуры возле организаций образования. По итогам проверок выдали 4070 предписаний об устранении недостатков. К этому моменту поступило 3440 ответов о выполненных работах.
За невыполнение либо ненадлежащее выполнение законных требований органов государственного контроля составили 11 административных протоколов по статье 462 КоАП.
Возле школ и других организаций образования оборудовали 258 пешеходных переходов и установили 1429 искусственных дорожных неровностей.
На этих участках появились 4854 дорожных знака, более 10 километров ограждений и 1897 объектов освещения.
В МВД подчеркивают, что работа строится не только вокруг технических средств и дорожной инфраструктуры. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних должна начинаться до того, как ребенок окажется участником преступления. Речь идет о правовом воспитании, своевременном выявлении проблем и индивидуальной работе с детьми и семьями.
В ведомстве напомнили и о позиции Президента Касым-Жомарта Токаева по воспитанию законопослушного поколения.
Только законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение способно построить процветающее общество и обеспечить свое личное благополучие, - отметил Глава государства.
В системе МВД 2026 год объявлен Годом безопасности детей. Работа охватывает школы, улицы, общественные места и цифровое пространство.
В полиции считают, что одних мер со стороны правоохранительных органов недостаточно. В этой работе должны участвовать родители, педагоги, государственные органы и общество.
Принцип «Закон и Порядок» применительно к детям в МВД связывают с защитой их прав и созданием безопасной среды дома, в школе, на улице и в цифровом пространстве.
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