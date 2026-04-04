Министр внутренних дел заявил, что в соответствии с поручением Главы государства, данным на заседании Совета безопасности 30 марта 2026 года, ведомство принимает комплексные меры для всестороннего и объективного расследования обстоятельств резонансного дорожно-транспортного происшествия в Алматы, передает BAQ.KZ.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водитель автомобиля ZEEKR по решению суда взят под стражу. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по фактам возможного бездействия бывшего сотрудника полиции, а также незаконной выдачи государственных номерных знаков. Расследование ведёт Департамент собственной безопасности МВД. Все сведения, распространяемые в публичном пространстве, проходят проверку.

Для обеспечения объективности в Алматы направлена специальная комиссия МВД, в состав которой вошли представители Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом.

По итогам служебной проверки за допущенные упущения освобождены от должностей заместитель начальника Департамента полиции города Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

В ведомстве сообщили, что принимаются дополнительные меры по укреплению служебной дисциплины и обеспечению законности.

В город также направлены усиленные наряды полиции из других регионов. Проводятся масштабные рейдовые мероприятия. За первые дни пресечено свыше 4,8 тысячи нарушений правил дорожного движения, включая факты управления транспортом в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу, использования подложных номерных знаков и вождения без соответствующих прав. Более 2 тысяч автомобилей водворены на штрафстоянки.

Аналогичные усиленные проверки проводятся по всей стране.