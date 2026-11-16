МВД усиливает контроль: 595 автомобилей выявлены с незаконными топливными баками

Министерство внутренних дел продолжает комплексную работу по укреплению общественной безопасности, профилактике правонарушений и защите граждан. В рамках принципа «Закон и Порядок» правоохранительные органы принимают меры по предупреждению преступлений, пресечению незаконной деятельности и формированию безопасной среды в регионах страны.

«Безопасный дом»: профилактика правонарушений и защита граждан

С 5 октября по 5 ноября по всей стране проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный дом». За этот период полицейские проверили более 576 тысяч жилых и иных объектов.

Особое внимание уделялось арендованному жилью, дачным домам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также лицам, состоящим на профилактическом учете.

В ходе мероприятия пресечено около 42 тысяч нарушений миграционного законодательства. К ответственности привлечены почти 9 тысяч иностранных граждан. Кроме того, в полицию доставлены более 3,5 тысячи человек без определенного места жительства.

Значительная работа проведена по взаимодействию с населением. Полицейские организовали свыше 12 тысяч встреч с жителями, распространили около 398 тысяч профилактических памяток. От граждан поступило более 4,5 тысячи предложений и обращений, по которым приняты соответствующие меры.

Также проверено более 100 тысяч владельцев оружия. Выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений, изъято 195 единиц незарегистрированного оружия.

В ходе профилактической работы есть и конкретные положительные результаты. Так, в области Жетісу участковый инспектор помог мужчине, злоупотреблявшему алкоголем, пройти лечение и изменить образ жизни. Сегодня он трудоустроен, а его мать выразила благодарность полицейскому за оказанную поддержку.

В области Абай выявлены семьи, в которых родители ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Дети были помещены в центр адаптации, в отношении родителей приняты предусмотренные законом меры.

Борьба с незаконным вывозом топлива

Отдельное внимание МВД уделяет пресечению незаконного вывоза топлива за пределы страны. Для усиления контроля вблизи 48 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организованы круглосуточные полицейские посты.

С начала года по республике выявлено 595 фактов незаконной установки дополнительных топливных баков. Их совокупный объем составил 159,5 тонны.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Жамбылской (386), Туркестанской (119) и Костанайской (80) областях.

Водители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 КоАП. Незаконно установленные дополнительные баки демонтированы, автомобили возвращены владельцам.

«Таза Қазақстан»: борьба с вандализмом и загрязнением окружающей среды

В рамках работы по обеспечению чистоты и общественного порядка продолжается борьба с вандализмом и незаконными граффити.

С 1 сентября по всей стране удалено более 26 тысяч незаконных надписей. К административной ответственности привлечены свыше 8 тысяч человек. По фактам вандализма и нанесения наркограффити начато семь досудебных расследований.

Наряду с этим проводится масштабная разъяснительная работа: организовано более 43 тысяч профилактических бесед, распространено свыше 59 тысяч информационных брошюр.

Особое внимание уделяется предупреждению экологических правонарушений. С начала года проведено более 47 тысяч рейдов, выявлено 1 724 стихийные свалки и пресечено свыше 351 тысячи административных правонарушений. В результате принятых мер ликвидировано 1 435 несанкционированных свалок.

В МВД отмечают, что работа по обеспечению общественной безопасности, предупреждению правонарушений и укреплению правопорядка будет продолжена.

Соблюдение закона, ответственное отношение к общественному пространству и взаимодействие с правоохранительными органами – важные условия формирования безопасного общества