С 3 по 5 марта Министерство внутренних дел Казахстана провело широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", передает BAQ.KZ.

За три дня полицейские проверили крупные рынки реализации скота, мяса и мясной продукции. Они осмотрели свыше 10 тысяч автомашин, перевозивших сельскохозяйственных животных, проверили более 3,5 тысяч мест скупки и переработки мяса, а также 6,5 тысяч крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств.

– По итогам мероприятий установлена причастность 82 человек к совершению скотокрадств, пресечена деятельность 16 преступных групп. Возвращено владельцам около 500 голов сельскохозяйственных животных, – сообщили в МВД РК.

Например, в области Абай одновременно обезврежены три преступные группы скотокрадов, совершившие ряд краж в указанном регионе.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий выявлено 9 незаконных забойных цехов, расположенных в крупных мегаполисах – в Астане, Алматы и Шымкенте.

МВД страны напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости организации выпаса скота под постоянным присмотром.