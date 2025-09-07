МВД выразило соболезнования семьям двух полицейских, погибших в ДТП в СКО
Ведомство оказывает всю необходимую помощь.
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким участковых инспекторов Владимира Синицина и Даулетхана Казыхана, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает BAQ.KZ со ссылкой на страницу главы МВД. Он отметил, что семьям окажут всю необходимую помощь, а память о погибших навсегда сохранится в органах внутренних дел.
Трагедия произошла 6 августа на автодороге Есиль–Чистополье в районе имени Габита Мусрепова. Два полицейских ехали на служебных автомобилях Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, не справились с управлением, столкнулись и съехали в кювет.
Оба скончались на месте. 42-летний майор Владимир Синицин служил в полиции с 2009 года и в прошлом году был награжден медалью "Ерлігі үшін". У него остались две дочери. Его коллега, старший лейтенант Даулетхан Казыхан, также погиб, исполняя свой служебный долг.
