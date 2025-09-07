  • 7 Сентября, 08:24

МВД выразило соболезнования семьям двух полицейских, погибших в ДТП в СКО

Ведомство оказывает всю необходимую помощь.

Сегодня, 07:41
из соцсетей Сегодня, 07:41
Сегодня, 07:41
Фото: из соцсетей

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким участковых инспекторов Владимира Синицина и Даулетхана Казыхана, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает BAQ.KZ со ссылкой на страницу главы МВД. Он отметил, что семьям окажут всю необходимую помощь, а память о погибших навсегда сохранится в органах внутренних дел.

Трагедия произошла 6 августа на автодороге Есиль–Чистополье в районе имени Габита Мусрепова. Два полицейских ехали на служебных автомобилях Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, не справились с управлением, столкнулись и съехали в кювет.

Оба скончались на месте. 42-летний майор Владимир Синицин служил в полиции с 2009 года и в прошлом году был награжден медалью "Ерлігі үшін". У него остались две дочери. Его коллега, старший лейтенант Даулетхан Казыхан, также погиб, исполняя свой служебный долг.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Саденов Ержан Сапарбекович (@sadenov_online)

