МВД выявило массовые нарушения в автошколах Казахстана

Территориальные подразделения МВД провели масштабные проверки деятельности автошкол, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подготовкой водителей в Казахстане занимаются 727 автошкол. По результатам проверок выдано 20 предписаний на устранение нарушений, среди которых отсутствие необходимых дорожных знаков, разметки и освещения на автодромах, а также неисправности учебных автомобилей.

Кроме того, выявлено 59 учебных организаций, использовавших транспортные средства без обязательного технического осмотра и страховых полисов. В связи с выявленными нарушениями Комитет административной полиции МВД приостановил подготовку в 701 учебной группе.

Учет автошкол и регистрация учебных групп осуществляется через информационную систему «Автошкола», которая позволяет в режиме реального времени проверять законность выданных свидетельств, учебные программы и учет автотранспорта.

В целях дальнейшего усиления контроля разработан законопроект с поправками в закон «О дорожном движении», предусматривающий переход от уведомительного к разрешительному порядку открытия автошкол, а также внедрение механизмов государственного контроля за их деятельностью. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента, сообщили в полиции.