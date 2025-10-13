Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил о критической нехватке инфраструктуры для работы с людьми в состоянии опьянения и зависимыми, передает BAQ.KZ. В стране действует всего 38 центров временной адаптации и детоксикации, что, по словам министра, "категорически недостаточно для ситуации, в которой находится система профилактики".

"699 койко-мест на всю страну - этого явно мало. В малых городах и районах таких центров нет совсем. Концепция предусматривает открытие ещё 32 объектов, но в шести областях - Актюбинской, Жамбылской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской — работа так и не завершена", — сообщил Саденов.

Проблема касается и специализированных учреждений для лечения зависимости — их не хватает, и суды не могут исполнять решения.

"По стране работает 20 специализированных лечебных центров, при необходимой потребности минимум в 34. По этой причине остаются неисполненными 422 судебных решения о принудительном лечении. Процедура направления слишком бюрократизирована. Мы предложили перевести её на принцип “одного окна” и создать отдельную комиссию", — пояснил министр.

Он также высказался против идеи отмены принудительного лечения и перехода исключительно на добровольную модель.

"Министерством здравоохранения рассматривается отказ от практики принудительного лечения. Мы считаем, что это может привести к ухудшению ситуации, особенно в части семейно-бытовых правонарушений. Мы уже повысили выявляемость таких случаев, вынесли 70 защитных предписаний, ввели 16 тысяч ограничений к поведению дебоширов. Но без инфраструктуры изоляции мы не сможем обеспечить безопасность", — подчеркнул глава МВД.

По его словам, в стране всего 32 спецприёмника, и этого недостаточно для будущей нагрузки, учитывая введение ареста как меры наказания.