Мировая экономика в ближайшие годы продолжит демонстрировать устойчивость, несмотря на сохраняющиеся риски и неравномерную динамику в отдельных регионах. Об этом говорится в обновлённом прогнозе Международный валютный фонд (World Economic Outlook), передаёт BAQ.KZ.

Согласно оценкам МВФ, глобальный рост экономики составит 3,3% в 2026 году и 3,2% – в 2027-м. Это сопоставимо с ожидаемыми 3,3% по итогам 2025 года. Прогноз на 2026 год был незначительно повышен по сравнению с октябрьской оценкой, тогда как ожидания на 2027 год остались без изменений.

ИИ и инвестиции поддерживают рост

В фонде отмечают, что стабильность мировой экономики формируется за счёт баланса разнонаправленных факторов. С одной стороны, давление оказывают торговые ограничения и сохраняющаяся неопределённость в глобальной политике. С другой – рост поддерживают масштабные инвестиции в технологии, прежде всего в сферу искусственного интеллекта, особенно в Северной Америке и Азии, а также мягкие финансовые условия и адаптивность частного сектора.

Инфляция продолжит замедляться

Глобальная инфляция, по прогнозу МВФ, снизится с 4,1% в 2025 году до 3,8% в 2026-м и 3,4% – в 2027 году. При этом в США возвращение инфляции к целевым уровням ожидается более медленным, чем в других развитых экономиках.

Экономики развиваются неравномерно

В третьем квартале 2025 года мировой рост замедлился до 2,4% в годовом выражении, однако оказался выше ожиданий. Экономика США ускорилась до 4,3% благодаря росту инвестиций в технологии. Во Франции рост поддержали аэрокосмические экспортные поставки, тогда как в Германии ВВП остался без изменений из-за снижения экспорта. Экономика Японии сократилась, а в Китае рост замедлился на фоне слабого внутреннего спроса, особенно в строительном секторе, при относительно устойчивом экспорте.

Рост в развитых странах, по оценке МВФ, составит 1,8% в 2026 году и 1,7% в 2027-м. В США экономика вырастет на 2,4% в 2026 году, в еврозоне – на 1,3%, в Японии – на 0,7%.

В странах с формирующимися рынками рост сохранится на уровне чуть выше 4%. В Китае экономика вырастет на 4,5% в 2026 году, в Индии – на 6,4%. В регионе Ближнего Востока и Центральной Азии рост ускорится до 3,9–4,0% за счёт увеличения добычи нефти и внутренних реформ.

Риски остаются высокими

В МВФ подчёркивают, что прогноз по-прежнему смещён в сторону понижательных рисков. Среди них – возможная переоценка ожиданий от ИИ, усиление торговых конфликтов, геополитическая напряжённость, рост бюджетных дефицитов и высокий уровень госдолга в ряде стран. Вместе с тем ускоренное внедрение искусственного интеллекта и прогресс в торговых переговорах могут стать факторами дополнительного роста.

Эксперты фонда считают, что для устойчивого развития странам необходимо сосредоточиться на восстановлении бюджетных резервов, снижении неопределённости, поддержании ценовой и финансовой стабильности, а также ускорении структурных реформ.