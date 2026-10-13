МВФ ждет снижения инфляции в Казахстане и ускорения роста в 2027 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что инфляция в Казахстане будет снижаться два года подряд, с 11,4% в прошлом году до 10,3% в этом и 8,2% в 2027-м. Экономика страны, по оценке фонда, вырастет на 4,4% в 2026 году и ускорится до 4,9% в 2027-м.

Казахстан несколько раз упоминается в свежем докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики», в том числе среди стран, которые помогли нефтяному рынку пережить остановку поставок через Ормузский пролив.

Доклад представили 13 октября на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

Казахстан помог нефтяному рынку

Весной из-за войны на Ближнем Востоке поставки через Ормузский пролив почти остановились, и мировой рынок лишился около 20% нефти. В конце марта баррель подорожал до $126.

По данным МВФ, рынок смог приспособиться во многом за счет того, что добычу нарастили страны за пределами Персидского залива. Фонд называет среди них Бразилию, Казахстан, США и Венесуэлу.

Что еще прогнозирует МВФ

Безработица в Казахстане, по оценке фонда, сохранится на уровне 4,6% в этом году и снизится до 4,5% в следующем.

Счет текущих операций платежного баланса страны в 2026 году, по прогнозу МВФ, будет положительным, 0,5% ВВП.

Казахстан попал и в расчеты фонда о том, кто выигрывает от бума искусственного интеллекта. МВФ относит его к сырьевым странам, которые получают выгоду от роста экспорта технологий для ИИ из ведущих азиатских производителей.

Мир держится на ИИ

Мировую экономику в целом МВФ оценивает чуть лучше, чем летом. Рост в 2026 году фонд прогнозирует на уровне 3,1% против 3% в июльском прогнозе. Это меньше, чем в 2025 году, когда мировая экономика выросла на 3,5%. На 2027 год МВФ ждет 3,4%.

Главная причина улучшения в огромных вложениях в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Они компенсируют энергетический шок от затянувшейся войны на Ближнем Востоке, из-за которой нефть держится дороже $100 за баррель. Прогнозы повысили крупным экономикам, которые строят ИИ-платформы, и особенно странам, которые производят для них оборудование, Южной Корее, Малайзии, Мексике и Таиланду.

Без мер, которые страны быстро приняли после нефтяного шока, мировой рост в этом году упал бы до 2,5%, рассказала Reuters заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева Брукс. Государства и компании тратили запасы, искали других поставщиков и сокращали потребление нефти. Но эффект этих мер слабеет, пока война продолжается.

Кто растет, а кто нет

Выгоды от ИИ распределяются все неравномернее. По данным Reuters, сейчас на 32 страны приходится 95% мирового роста, а в апреле таких стран было 54. С апреля МВФ понизил прогнозы для 47% экономик мира.

Экономике США фонд прогнозирует рост на 2,3% и в этом, и в следующем году. Ее поддержат потребление, снижение налогов и инвестиции в ИИ.

Прогноз для еврозоны на 2026 год повысили с 0,9% до 1,1%, для Великобритании до 1,3%. В обоих случаях помогли вложения в ИИ, а в Европе еще и рост расходов на оборону.

Китаю МВФ прогнозирует рост на 4,5% в этом году и 4% в следующем, чуть хуже летней оценки. Дорогая нефть усиливает слабый внутренний спрос, несмотря на сильный экспорт. Быстрее всех среди крупных экономик по-прежнему растет Индия, на 7% в год.

Сильнее всего пострадали страны Персидского залива. Экономика Саудовской Аравии, по новому прогнозу, в этом году сократится на 3,3%, хотя в июле МВФ ждал роста на 1,7%. Глубокий спад фонд ожидает в Иране, Ираке, Кувейте, Катаре и ОАЭ.

Главные риски

Мировая инфляция, по оценке фонда, составит 4,7% в 2026 году и 4,1% в 2027-м. В прогнозе МВФ исходит из того, что Ормузский пролив откроется в марте 2027 года, а судоходство вернется к довоенному уровню к октябрю 2027-го. Нефть в среднем будет стоить $96 за баррель в этом году и $87 в следующем.

Если война обострится и нефть подорожает до $130 за баррель, мировой рост в 2026 году будет на 0,2 процентного пункта ниже, а в 2027-м на 0,5 пункта. Инфляция в 2027 году тогда поднимется до 5,2%.

Еще один большой риск связан с ИИ. Если технологии будут внедряться быстрее, мировой ВВП к 2029 году может дополнительно вырасти на 0,6%. Но если ожидаемого роста производительности не случится и инвестиции резко упадут, мировая экономика к 2028 году может потерять 1,1%, а экономика США 1,8%.

МВФ предупреждает и о высоком государственном долге, особенно в развитых странах. Фонд призывает правительства не откладывать восстановление бюджетных резервов и показать понятные планы, как вернуть долг к устойчивому уровню.

«Мировая экономика оказалась устойчивой, но эта устойчивость достигает своих пределов, поэтому нам нужно перейти от простого выживания к восстановлению», - заявила главный экономист МВФ Сильвана Тенрейро, ее слова приводит Reuters.