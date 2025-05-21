Мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства - Токаев
Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.
Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38Сегодня, 15:38
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В начале своего выступления Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств, передает BAQ.KZ.
"Сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы. Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности", – отметил Президент.
По словам Главы государства, форум, который проходит под девизом "Место встречи Востока и Запада", отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность.
Далее в речи были перечислены предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.
"В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть Постоянное представительство; 11–12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства", – заявил Президент Казахстана.
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