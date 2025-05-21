В начале своего выступления Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств, передает BAQ.KZ.

"Сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы. Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности", – отметил Президент.

По словам Главы государства, форум, который проходит под девизом "Место встречи Востока и Запада", отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность.

Далее в речи были перечислены предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.