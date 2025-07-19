Мы благодарны Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться - Алиев
Президент Азербайджана отметил вовлеченность США в процессы на Южном Кавказе.
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На встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность президенту США Дональду Трампу за попытки содействовать договориться Азербайджану и Армении, передает BAQ.KZ. Report.
Президент Азербайджана отметил, что он не предвещал победу Трампа.
"Хотел бы сделать небольшое уточнение — я не предвещал победу Трампа, я просто сказал, что это было предпочтительнее для азербайджанского народа с учетом того, что он, так же как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности", - сказал Алиев.
Он также отметил, что Трамп стал единственным президентом США за последние годы, который не начинал новых войн, а, напротив, демонстрировал стремление к завершению военных конфликтов.
По его словам, несмотря на занятость глобальными вопросами международной безопасности, Трамп уделяет внимание и ситуации на Южном Кавказе.
"Мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам, ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца", — заявил президент.
Алиев также выразил признательность Соединённым Штатам за вовлечённость в региональные процессы и подчеркнул важность международной поддержки в достижении устойчивого мира между Баку и Ереваном.
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