На встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность президенту США Дональду Трампу за попытки содействовать договориться Азербайджану и Армении, передает BAQ.KZ. Report.

Президент Азербайджана отметил, что он не предвещал победу Трампа.

"Хотел бы сделать небольшое уточнение — я не предвещал победу Трампа, я просто сказал, что это было предпочтительнее для азербайджанского народа с учетом того, что он, так же как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности", - сказал Алиев.

Он также отметил, что Трамп стал единственным президентом США за последние годы, который не начинал новых войн, а, напротив, демонстрировал стремление к завершению военных конфликтов.

По его словам, несмотря на занятость глобальными вопросами международной безопасности, Трамп уделяет внимание и ситуации на Южном Кавказе.

"Мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам, ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца", — заявил президент.

Алиев также выразил признательность Соединённым Штатам за вовлечённость в региональные процессы и подчеркнул важность международной поддержки в достижении устойчивого мира между Баку и Ереваном.