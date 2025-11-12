Мы боимся, что люди с инвалидностью останутся без доступа к цифровым услугам – депутат
В Мажилисе обсудили, как обеспечить равный доступ к цифровым услугам для людей с ограниченными возможностями. Тема прозвучала в рамках рассмотрения проекта Цифрового кодекса, передаёт BAQ.KZ.
Депутат Кенжегул Сейтжан обратился к представителю Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрию Муну.
"Многие коллеги боятся, что люди с инвалидностью останутся без доступа, так как многие цифровые решения электронного правительства и другие по-прежнему недоступны", — сказал депутат.
В ответ Дмитрий Мун подчеркнул, что в проекте Цифрового кодекса предусмотрен принцип равного доступа.
"Одна из норм кодекса закрепляет возможность воспроизведения контента в голосовых форматах, а также адаптивность интерфейсов под различные технологии, включая использование искусственного интеллекта. Это позволит людям с инвалидностью легче взаимодействовать с цифровыми сервисами", — пояснил он.
Депутат также уточнил, будут ли учитываться "аналоговые" технологии, такие как кнопочные телефоны, которые по-прежнему остаются единственным доступным средством связи для пожилых и людей с ограниченными возможностями.
На что представитель министерства Дмитрий Мун отметил, что и этот аспект также отражён в проекте кодекса.
"В документе закреплено понятие цифровых уведомлений и подтверждений, которые позволяют получать государственные услуги, в том числе проактивные, с помощью кнопочных телефонов. Сегодня уже порядка 45 таких услуг можно получить без сенсорных устройств", — сообщил он.
