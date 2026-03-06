Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не боится возможного ввода американских наземных войск и даже «ждёт» их, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Donald Trump на русском.

«Нет, мы их ждем», — ответил Аббас Арагчи на вопрос журналиста о том, боится ли Иран американского вторжения.

При этом министр уточнил, что страна полностью готова к любому сценарию и уверена, что наземное вторжение обернётся для войск США «большой катастрофой».

«Мы были готовы к этой войне даже больше, чем к предыдущей. Так что вы можете видеть, знаете ли, качество наших ракет, насколько они были модернизированы после прошлой войны, потому что мы извлекли много уроков. И мы готовы к любому другому развитию событий, даже, знаете ли, к наземному вторжению. Наши солдаты готовы к любому сценарию», — отметил Аббас Арагчи.

Он подчеркнул, что слова «мы их ждем» не означают, что Иран желает продолжения войны, но страна подготовила себя к противостоянию при любом развитии событий и уверена в своих силах.