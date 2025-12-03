Во время выступления в Мажилисе заместитель Премьер-Министра РК Канат Бозумбаев представил отчёт о реализации мер социального блока, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, все обязательства исполняются в полном объёме, а меры поддержки охватывают миллионы граждан.

"По социальному блоку все обязательства исполняются в полном объёме. Проиндексированы социальные выплаты, продолжено повышение базовой пенсии. Поддержкой охвачено 4,5 миллиона граждан. Для повышения адресности помощи внедрена Единая цифровая платформа мер социальной поддержки. Пилотный проект этой платформы реализуется в Шымкенте и Карагандинской области. Основная задача – социальная поддержка действительно нуждающихся граждан", — сказал Канат Бозумбаев.

Он также рассказал о мерах по занятости и инклюзии.

"В рамках региональных карт занятости трудоустроено 616 тыс. человек, из них 283 тыс. – по программе "100 рабочих мест". В целях обеспечения равных возможностей для всех слоев населения утверждена Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы. Более 11 тыс. соцработников прошли обучение по обновлённым профессиональным стандартам. Также хочется подчеркнуть результаты цифровизации и развития инфраструктуры: за 10 месяцев текущего года через Портал социальных услуг предоставлено свыше 476 тыс. технических средств и услуг. Адаптировано 24 тыс. объектов, внесённых в Интерактивную карту доступности. В 12 регионах строятся современные реабилитационные центры", — отметил зампремьер.

Особое внимание вице-премьер уделил вопросам безопасного труда.