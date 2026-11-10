«Мы должны оставить будущим поколениям реальные социальные объекты, которые будут служить людям» - Президент

Казахстан направит 6,5 трлн теңге из Национального фонда на масштабное строительство в ближайшие три года. Президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему считает необходимым вкладывать эти средства в школы, больницы, дороги и другие объекты, которые будут служить будущим поколениям.

Выступая на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі», Глава государства заявил, что 2027 год станет Годом всенародного масштабного строительства.

По словам Президента, работы развернутся во всех регионах. Планируется возводить детские сады, школы, библиотеки, больницы, поликлиники, реабилитационные центры, спортивные сооружения, предприятия, дороги, вокзалы и аэропорты.

«В регионах будут созданы тысячи рабочих мест. Перед отечественными предпринимателями откроются широкие возможности. В суверенной истории Казахстана еще не было столь масштабного проекта», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно остановился на том, что должно остаться после реализации программы. Он противопоставил строительство необходимых гражданам объектов хранению государственных средств в зарубежных финансовых инструментах.

«Но самое важное – это то, что мы оставим будущим поколениям не концепции и планы, не деньги, вложенные в обесценивающиеся со временем иностранные ценные бумаги, а реальные социальные объекты, которые будут служить людям», - заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что программа «Народная стройка» рассчитана на масштабные изменения в жизни страны.

«Мы не просто будем возводить объекты, служащие на благо страны, но и преобразим облик всего государства, придадим импульс обновлению национального самосознания», - отметил Президент.

На финансирование строительства в течение трех лет из Национального фонда выделят 6,5 трлн теңге. За расходованием средств будет следить специальная комиссия.

«Специальная комиссия будет тщательно контролировать эффективность и целевое использование столь крупных средств. В настоящее время я рассматриваю состав этой Комиссии. Главное требование, предъявляемое к ее членам, заключается в том, чтобы они работали продуктивно, на высоком профессиональном уровне, без ненужной суеты», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал казахстанцев объединиться вокруг реализации программы.