В Мажилисе началась презентация законопроектов о республиканском бюджете и об объёмах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Вице-спикер Мажилиса Дания отметила, что в обновлённых документах заложены новые подходы к формированию бюджета и межбюджетных отношений.

Впервые к проекту бюджета приложен расширенный пакет материалов, который даёт депутатам полную картину государственных финансов, включая долговые обязательства государства и квазигосударственного сектора, внебюджетные фонды, планы развития национальных холдингов и институтов развития.

"Сегодня мы должны по-новому взглянуть на республиканский бюджет и трансферты. Это стратегические инструменты, которые позволяют выравнивать развитие регионов, сохранять социальные стандарты, создавать условия для долгосрочного экономического роста и стимулировать эффективное использование ресурсов", – подчеркнула Еспаева.

Вице-спикер отметила, что Президент в своём Послании акцентировал внимание на ряде системных проблем. В частности, речь идёт о росте социальных расходов по сравнению с доходами бюджета. Так, в Астане их доля уже достигла 60%. Кроме того, сохраняется низкая эффективность расходов в науке, здравоохранении и ряде других сфер.

"Президент также указал, что акиматы направляли средства от корпоративных налогов на неэффективные проекты вроде укладки тротуарной плитки вдоль улиц. Такая расточительность приводит к недофинансированию социально значимых сфер – теплоснабжения, водоснабжения, здравоохранения, образования – и требует дополнительного перераспределения бюджета в рамках межбюджетных отношений", – сказала Еспаева.

Отдельно она остановилась на задаче масштабирования цифрового тенге в бюджетных процессах. По её мнению, основу применения этого инструмента можно закладывать уже сейчас, начиная с отдельных направлений расходов, которые будут исполняться исключительно через цифровой тенге.