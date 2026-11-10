«Мы должны развивать казахский язык как язык единства и согласия» - Президент
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Казахский язык должен объединять всех граждан Казахстана независимо от их национальности. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал создавать условия для его изучения, поддерживать тех, кто популяризирует государственный язык, и воспитывать уважение к языковому многообразию страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Об этом Глава государства заявил на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».
Особое внимание Президент уделил казахстанцам других национальностей, которые свободно говорят на государственном языке, преподают его и помогают другим осваивать через социальные сети.
«Такие люди своим личным примером вносят вклад в развитие нашего языка и на деле обеспечивают для него светлое будущее. Мы обязаны ценить их труд, принимая его с уважением и признательностью», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что число желающих изучать казахский язык растет. По его словам, задача государства и общества состоит в том, чтобы сделать этот процесс доступным и удобным.
«Следует разработать передовые методики, в том числе цифровые учебные инструменты, позволяющие быстро и легко овладеть казахским языком. В целом, этот вопрос часто обсуждается в обществе», - сказал Президент.
К разработке таких инструментов Касым-Жомарт Токаев предложил привлечь лингвистов и специалистов в области информационных технологий.
Президент подчеркнул, что изучение государственного языка помогает людям лучше понимать страну, ее историю и традиции.
«Человек, владеющий казахским языком, лучше знает казахский народ и Казахстан. Каждый гражданин, освоивший язык, глубже понимает историю и культуру нашей страны», - отметил Глава государства.
Отдельно Президент остановился на роли языка в сохранении общественного согласия. Он напомнил, что на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі уже говорил о государственном языке как факторе укрепления единства страны.
«Вместе с тем следует помнить об одном важном обстоятельстве: развитие казахского языка не должно препятствовать развитию других языков в нашей стране. Иными словами, абсолютно недопустимо противопоставлять казахский язык другим языкам», - заявил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, уважение к языкам и взаимопонимание между гражданами помогают сохранять сплоченность общества.
«Мы должны развивать казахский язык как язык единства и согласия. Наш родной язык должен стать привлекательным для всего мирового сообщества», - подчеркнул он.
Завершая эту часть выступления, Глава государства напомнил казахскую пословицу «Бірлік бар жерде тірлік бар», которая в переводе означает «Где есть единство, там есть благополучие».
Президент призвал казахстанцев уважать друг друга, сохранять взаимопонимание и последовательно укреплять единство страны.
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