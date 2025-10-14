Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Рабочей группы по парламентской реформе заявил, что страна должна учесть предложения каждого гражданина, передает BAQ.KZ.

По словам президента, Парламент – это важнейшая структура, олицетворяющая нашу Независимость и государственность. Это непреложная истина, которая останется неизменной и в будущем.

"В целом, основная цель реформы и направления предстоящей работы были подробно изложены в Послании. Всю работу, которую предстоит выполнить до референдума, необходимо проводить взвешенно и продуманно. Считаю, что квалифицированные эксперты должны открыто высказывать свои идеи и вносить продуманные предложения. Чтобы выработать правильное окончательное решение, каждую мнение по данному вопросу следует тщательно взвесить, проанализировать и всесторонне изучить. Это крайне важный вопрос, поэтому рассчитываю на то, что Рабочая группа будет выполнять свою миссию на высочайшем профессиональном уровне", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В частности, предстоит проанализировать и изучить все предложения, поступающие через порталы е-Otinish и е-Gov.