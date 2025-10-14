Мы должны учесть предложения каждого гражданина – Токаев о Парламентской реформе
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Рабочей группы по парламентской реформе заявил, что страна должна учесть предложения каждого гражданина, передает BAQ.KZ.
По словам президента, Парламент – это важнейшая структура, олицетворяющая нашу Независимость и государственность. Это непреложная истина, которая останется неизменной и в будущем.
"В целом, основная цель реформы и направления предстоящей работы были подробно изложены в Послании. Всю работу, которую предстоит выполнить до референдума, необходимо проводить взвешенно и продуманно. Считаю, что квалифицированные эксперты должны открыто высказывать свои идеи и вносить продуманные предложения. Чтобы выработать правильное окончательное решение, каждую мнение по данному вопросу следует тщательно взвесить, проанализировать и всесторонне изучить. Это крайне важный вопрос, поэтому рассчитываю на то, что Рабочая группа будет выполнять свою миссию на высочайшем профессиональном уровне", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В частности, предстоит проанализировать и изучить все предложения, поступающие через порталы е-Otinish и е-Gov.
"Мы, будучи Справедливым государством, должны учесть предложения каждого гражданина, которые могут оказаться полезными для общего дела. Все изменения, вносимые в Основной закон, должны пройти тщательную предварительную проработку. Необходимо глубоко вникнуть в суть и значение каждой статьи и нормы, мы должны четко определить все правовые и процедурные аспекты. Кроме того, может возникнуть множество других вопросов.Одним словом, нам предстоит проделать масштабную работу", - отметил президент.
