«Мы должны взять три очка»: Ван ’т Схип — о матче Казахстана с Молдовой
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Главный тренер сборной Казахстана Джон Ван ’т Схип рассказал об ожиданиях от домашнего матча против Молдовы в Лиге наций.
По его словам, команде предстоит преодолеть плотную оборону соперника и побороться за три очка, передает BAQ.KZ.
На предматчевой пресс-конференции специалист отметил, что постепенно привыкает к жизни в Казахстане.
«Идет мой третий месяц здесь, и в этом традиционном наряде — шапане — я чувствую себя всё больше казахом. Впереди наша третья игра, и она будет очень важной», — сказал Ван ’т Схип.
По его оценке, первые два матча заложили основу для дальнейшей работы, хотя команда рассчитывала на лучшие результаты.
«Выезд на Фареры был непростым из-за логистики и кадровых проблем. Против фаворита группы, Словакии, мы играли очень хорошо вплоть до последних десяти минут.
Мы должны взять с собой позитивные моменты и показать завтра, что способны побеждать», — отметил тренер.
Говоря о предстоящем сопернике, Ван ’т Схип обратил внимание на компактную оборону сборной Молдовы.
По его словам, команда использует схемы 5-3-2 или 5-3-1-1, что усложняет продвижение мяча к воротам.
«Против таких команд нелегко преодолевать линии. Нам нужна высокая скорость движения мяча, смена позиций на флангах и поиск зон для обострения.
Молдова тоже прогрессирует: в матче с Фарерами они могли вырвать победу в последние три минуты. Мы должны показать свой максимум, чтобы взять три очка», — подчеркнул специалист.
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