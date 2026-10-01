«Мы должны взять три очка»: Ван ’т Схип — о матче Казахстана с Молдовой

Главный тренер сборной Казахстана Джон Ван ’т Схип рассказал об ожиданиях от домашнего матча против Молдовы в Лиге наций.

По его словам, команде предстоит преодолеть плотную оборону соперника и побороться за три очка, передает BAQ.KZ.

На предматчевой пресс-конференции специалист отметил, что постепенно привыкает к жизни в Казахстане.

«Идет мой третий месяц здесь, и в этом традиционном наряде — шапане — я чувствую себя всё больше казахом. Впереди наша третья игра, и она будет очень важной», — сказал Ван ’т Схип.

По его оценке, первые два матча заложили основу для дальнейшей работы, хотя команда рассчитывала на лучшие результаты.

«Выезд на Фареры был непростым из-за логистики и кадровых проблем. Против фаворита группы, Словакии, мы играли очень хорошо вплоть до последних десяти минут. Мы должны взять с собой позитивные моменты и показать завтра, что способны побеждать», — отметил тренер.

Говоря о предстоящем сопернике, Ван ’т Схип обратил внимание на компактную оборону сборной Молдовы.

По его словам, команда использует схемы 5-3-2 или 5-3-1-1, что усложняет продвижение мяча к воротам.