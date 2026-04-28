«Мы готовы оказать всю необходимую поддержку» — Бектенов о сотрудничестве с Чехией

Премьер-министр Олжас Бектенов выступил на бизнес-форуме Казахстана и Чехии, проходящем в Астане, передает BAQ.KZ.

Глава кабмина подчеркнул, что Правительство Казахстана готово оказать всю необходимую поддержку для успешной реализации новых проектов между странами.

Он подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента Казахстана в стране реализуется проактивная инвестиционная политика. В ее рамках обновлена Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Олжас Бектенов отметил, что важная роль в ней отведена холдингу «Байтерек», который трансформирован в национальный инвестиционный холдинг с созданием инвестиционного совета.

«Мы усиливаем работу по привлечению иностранных инвестиций, расширяя присутствие национальной компании «Kazakh Invest» на приоритетных рынках с высоким инвестиционным потенциалом. Кроме того, будет создан Kazakhstan Investment House - единый центр поддержки и информирования, предоставляющий комплексные услуги по принципу «одного окна», - сказал Бектенов.

Он также отметил, что при Генеральной прокуратуре создан Комитет по защите прав инвесторов, который обеспечивает защиту законных интересов инвесторов и равные условия для ведения бизнеса.

Помимо этого, премьер-министр РК отметил, что для крупных инвесторов заключаются инвестиционные соглашения, гарантирующие стабильность законодательства. Также функционируют специальные экономические и индустриальные зоны с готовой инфраструктурой.

«Уникальные условия для бизнеса созданы в Astana International Financial Centre. Юрисдикция английского общего права в рамках центра обеспечивает прозрачность правовых процедур. С момента создания в центре зарегистрировано более 5 500 компаний из 88 стран, включая пять из Чехии, что подтверждает эффективность и надежность данной юрисдикции. В целом мы уверены, что эти меры формируют благоприятную среду для реализации новых инициатив чешскими партнерами в Казахстане», - сказал Бектенов.

Он также добавил, что Казахстан остается открытой и надежной страной для долгосрочных инвестиций. Выстраивание доверительного диалога с инвесторами является важной частью инвестиционной политики.

«Рад видеть столь активное участие казахстанских и чешских компаний. Используя сильные стороны и открывая новые направления сотрудничества, мы можем создать взаимовыгодное партнерство.

Со своей стороны Правительство Казахстана готово оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов», - сказал Бектенов.