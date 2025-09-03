Мы категорически против – МВД Казахстана о платной тонировке авто
В полиции говорят, что это неприемлемо в целях безопасности.
Сегодня, 12:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
125Фото: avtotop.by
В кулуарах Мажилиса министр внутренних дел Ержан Саденов резко высказался против инициативы о введении платной тонировки передних стекол автомобилей, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Не знаю. Мы против категорически. Сейчас у нас допустимая норма есть: передние стекла должны быть растонированы, задние – затонированы по заводским стандартам. Мы учитываем мировой опыт. А вот тонировать все стекла – и спереди, и сзади – это в целях безопасности неприемлемо", – уточнил министр.
По словам главы МВД, никаких официальных обращений по легализации платной тонировки в ведомство не поступало.
"Такого закона нет. Предложения не было", – добавил Ержан Саденов.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- В Аягозе 6-летний ребёнок погиб под колёсами: за рулём был водитель без прав
- Казахстанские братья покорили шахматный Олимп в ОАЭ