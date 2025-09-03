  • 3 Сентября, 13:23

Мы категорически против – МВД Казахстана о платной тонировке авто

В полиции говорят, что это неприемлемо в целях безопасности.

В кулуарах Мажилиса министр внутренних дел Ержан Саденов резко высказался против инициативы о введении платной тонировки передних стекол автомобилей, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Не знаю. Мы против категорически. Сейчас у нас допустимая норма есть: передние стекла должны быть растонированы, задние – затонированы по заводским стандартам. Мы учитываем мировой опыт. А вот тонировать все стекла – и спереди, и сзади – это в целях безопасности неприемлемо", – уточнил министр.

По словам главы МВД, никаких официальных обращений по легализации платной тонировки в ведомство не поступало.

"Такого закона нет. Предложения не было", – добавил Ержан Саденов.

