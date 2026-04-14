В столице продолжается судебное разбирательство по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания обвиняемая Эльмира Толегенова заявила о частичном признании вины по делу.

«На тот момент незаконная предпринимательская деятельность рассматривалась в административном суде, и у нас было совершенно другое убеждение. Мы считали, что не должны нести уголовную ответственность. Тогда мы ничего не подписали, но сейчас я осознаю, что мы нарушили закон. Я признаюсь», – сказала Толегенова.

Судебное разбирательство продолжается, стороны представляют свои позиции и дают показания по делу.