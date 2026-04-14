«Мы нарушили закон»: Толегенова выступила с заявлением в суде

Сегодня 2026, 11:15
В столице продолжается судебное разбирательство по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания обвиняемая Эльмира Толегенова заявила о частичном признании вины по делу.

«На тот момент незаконная предпринимательская деятельность рассматривалась в административном суде, и у нас было совершенно другое убеждение. Мы считали, что не должны нести уголовную ответственность. Тогда мы ничего не подписали, но сейчас я осознаю, что мы нарушили закон. Я признаюсь», – сказала Толегенова.

Судебное разбирательство продолжается, стороны представляют свои позиции и дают показания по делу.

Напомним, дело блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой связано с проведением розыгрышей автомобилей, денежных средств и других призов через социальные сети. 

Для участия пользователям предлагалось оплатить около 30 тысяч тенге за так называемые обучающие курсы, после чего они допускались к розыгрышам. По данным следствия, подсудимые использовали свою популярность и доверие аудитории для привлечения участников к платным продуктам и активностям. Ранее их деятельность уже рассматривалась в административном порядке по статье о проведении лотереи без статуса оператора. В настоящее время дело рассматривается в суде в открытом режиме, где допрашиваются свидетели и изучаются материалы дела.

 

