5 сентября 2025 года в 10:30 часов по времени Астаны Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрит дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова, передает BAQ.KZ.

Он привлекается к ответственности по ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК - "Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи".

По данным уполномоченных органов, через Instagram-аккаунт "zhanabylov_e" Жанабылов организовывал розыгрыши автомобилей, денежных средств и ценных призов. Для участия подписчики вносили по 30 тысяч тенге под видом оплаты "обучающих курсов" ТОО "Zhana Busunes".

В суде отметили, что заседание пройдёт в открытом формате. Также известно, что блогер находится в Алматы.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал скандал, связанный с конкурсом блогеров Жанабыловых.

Ранее АФМ сообщало, что 34 казахстанских блогера уличены в рекламе онлайн-казино. Сегодня заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что АФМ вышло с инициативой криминализировать рекламу онлайн-казино.

Также сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе заявил о необходимости усилить меры против блогеров, распространяющих рекламу онлайн-казино и других сомнительных схем "легкого заработка" в социальных сетях.