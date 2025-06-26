Заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов рассказал о значительном эффекте цифровизации в сфере охраны общественного порядка. По его словам, применение современных технологий позволяет не только предупреждать преступления, но и оперативно раскрывать их, передает BAQ.KZ.

"Наши цифровые решения помогают соблюдать принцип "Закон и порядок". Во-первых, это профилактика преступлений, а во-вторых — их раскрытие в короткие сроки", — отметил Сарсенов.

По данным МВД:

В Казахстане установлено 1,5 миллиона камер, из них 400 тысяч уже подключены к Центру оперативного управления (ЦОУ).

В ближайшее время это число увеличат до 600 тысяч.

Также в стране работает 19 тысяч "умных" камер с ИИ, к концу года их станет 80 тысяч.

Эти меры уже дали ощутимый результат:

За последние 6 лет количество преступлений снизилось в два раза.

За последние 3 года — на 22%.

С начала 2025 года — ещё на 11%.

Уровень раскрытия преступлений с помощью цифровых решений достиг 57%.

66% административных правонарушений фиксируются с помощью камер и цифровых систем.

По словам замглавы МВД, помимо профилактики и раскрытия преступлений, цифровизация оказывает дисциплинирующее воздействие и на самих сотрудников органов.

"Это обязывает и наших сотрудников работать строго в рамках закона", — подчеркнул он.

Сарсенов добавил, что с расширением количества "умных" камер неотвратимость наказания станет очевидной для всех: