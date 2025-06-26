"Мы найдём всех преступников": 80 тыс умных камер установят в Казахстане
В Казахстане число раскрытых преступлений выросло благодаря камерам и ИИ.
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Заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов рассказал о значительном эффекте цифровизации в сфере охраны общественного порядка. По его словам, применение современных технологий позволяет не только предупреждать преступления, но и оперативно раскрывать их, передает BAQ.KZ.
"Наши цифровые решения помогают соблюдать принцип "Закон и порядок". Во-первых, это профилактика преступлений, а во-вторых — их раскрытие в короткие сроки", — отметил Сарсенов.
По данным МВД:
- В Казахстане установлено 1,5 миллиона камер, из них 400 тысяч уже подключены к Центру оперативного управления (ЦОУ).
- В ближайшее время это число увеличат до 600 тысяч.
- Также в стране работает 19 тысяч "умных" камер с ИИ, к концу года их станет 80 тысяч.
Эти меры уже дали ощутимый результат:
- За последние 6 лет количество преступлений снизилось в два раза.
- За последние 3 года — на 22%.
- С начала 2025 года — ещё на 11%.
Уровень раскрытия преступлений с помощью цифровых решений достиг 57%.
66% административных правонарушений фиксируются с помощью камер и цифровых систем.
По словам замглавы МВД, помимо профилактики и раскрытия преступлений, цифровизация оказывает дисциплинирующее воздействие и на самих сотрудников органов.
"Это обязывает и наших сотрудников работать строго в рамках закона", — подчеркнул он.
Сарсенов добавил, что с расширением количества "умных" камер неотвратимость наказания станет очевидной для всех:
"Мы найдём всех преступников. И люди будут понимать: нарушать — бессмысленно".
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