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"Мы найдём всех преступников": 80 тыс умных камер установят в Казахстане

В Казахстане число раскрытых преступлений выросло благодаря камерам и ИИ.

Сегодня, 11:54
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
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Фото: Unsplash

Заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов рассказал о значительном эффекте цифровизации в сфере охраны общественного порядка. По его словам, применение современных технологий позволяет не только предупреждать преступления, но и оперативно раскрывать их, передает BAQ.KZ.

"Наши цифровые решения помогают соблюдать принцип "Закон и порядок". Во-первых, это профилактика преступлений, а во-вторых — их раскрытие в короткие сроки", — отметил Сарсенов.

По данным МВД:

  • В Казахстане установлено 1,5 миллиона камер, из них 400 тысяч уже подключены к Центру оперативного управления (ЦОУ).
  • В ближайшее время это число увеличат до 600 тысяч.
  • Также в стране работает 19 тысяч "умных" камер с ИИ, к концу года их станет 80 тысяч.

Эти меры уже дали ощутимый результат:

  • За последние 6 лет количество преступлений снизилось в два раза.
  • За последние 3 года — на 22%.
  • С начала 2025 года — ещё на 11%.

Уровень раскрытия преступлений с помощью цифровых решений достиг 57%.

66% административных правонарушений фиксируются с помощью камер и цифровых систем.

По словам замглавы МВД, помимо профилактики и раскрытия преступлений, цифровизация оказывает дисциплинирующее воздействие и на самих сотрудников органов.

"Это обязывает и наших сотрудников работать строго в рамках закона", — подчеркнул он.

Сарсенов добавил, что с расширением количества "умных" камер неотвратимость наказания станет очевидной для всех:

"Мы найдём всех преступников. И люди будут понимать: нарушать — бессмысленно".

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