Казахстанский государственный деятель и дипломат Тилеухан Кабдрахманов вспомнил о подготовительной работе, проводившейся до создания Содружества Независимых Государств, а также о сложной экономической ситуации того периода. По его словам, перед распадом Советского Союза союзные республики обсуждали переход от централизованной плановой экономики к рыночной системе. Когда же было принято решение о создании СНГ, государства Центральной Азии намеревались присоединиться к новому объединению только при условии учета их прав и интересов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

До распада СССР началась подготовка к переходу на рыночную экономику

По словам Тилеухана Кабдрахманова, до принятия Алматинской декларации между союзными республиками проводилась определенная подготовительная работа. В то время Кабдрахманов работал в системе Госплана Казахстана и Министерства финансов. В этих двух ведомствах он трудился с 1988 по 1991 год.

По его словам, в тот период представители союзных республик собирались в Москве и обсуждали общие договоренности и порядок будущих экономических отношений. В том числе поднимался вопрос о заключении союзного договора. Каждая республика должна была подготовить свои предложения и позиции.

«Тогда понятия СНГ еще не существовало. Никто точно не знал, как оно будет создано и какой характер будет носить. Решение, принятое впоследствии, я считаю очень правильным и смелым шагом. Но подготовка к нему и отношения между союзными республиками проходили в очень сложных условиях», — рассказал дипломат на международной научно-практической конференции «Алматинская декларация: 35 лет диалога, сотрудничества и добрососедства».

По его словам, в период существования Советского Союза экономика не работала на рыночных принципах. Все задания предприятиям поступали централизованно, то есть из Москвы. Они не могли самостоятельно отступать от установленного плана. Объемы производства, направления поставок продукции и ее цены определялись центром.

В то время советское руководство также начало рассматривать возможность перехода к рыночной экономике. В разработке экономических реформ участвовали такие специалисты, как академик Абел Аганбегян и экономист Леонид Абалкин. На правительственном уровне обсуждались пути перехода от плановой системы к рыночной экономике.

Казахстанские специалисты изучали рыночную экономику во Франции

По словам Тилеухана Кабдрахманова, в 1989 году специалисты союзных республик были направлены во Францию для изучения механизмов рыночной экономики. Среди них был и он сам.

Перед специалистами стояла задача изучить принципы работы рыночной экономики и выяснить, как можно внедрить их с учетом условий республик Советского Союза.

«В 1989 году академик Абалкин собрал специалистов из союзных республик. Среди них был и я. Нас отправили во Францию на обучение. Цель заключалась в том, чтобы изучить опыт перехода к рыночной экономике, понять, как проводятся реформы и каким образом их можно реализовать в наших республиках. Мы съездили и прошли обучение», — говорит он.

По словам дипломата, эта работа продолжилась и в 1990 году. В начале сентября того года в Москве рассматривалась программа «500 дней», разработанная экономистом Григорием Явлинским. Она была направлена на переход от плановой экономики к рыночной системе в короткие сроки. Кабдрахманов также участвовал в этом обсуждении.

По его словам, современная молодежь, возможно, не до конца представляет, насколько сложной была экономическая ситуация в последние годы существования Советского Союза. В то время начали разрываться производственные связи между предприятиями и отраслями. Одно предприятие должно было поставлять необходимую продукцию другому, однако координировать их совместную работу становилось все труднее.

В магазинах не хватало продуктов

По словам Кабдрахманова, в условиях плановой экономики предприятия не могли самостоятельно устанавливать цены на производимые товары. Все цены утверждались централизованно. Объемы выпускаемой продукции и порядок ее поставок другим предприятиям также определялись заранее.

Позже предприятиям начали постепенно предоставлять самостоятельность и внедрять систему хозрасчета. Однако эти изменения повлияли на разрушение прежних экономических связей.

Например, согласно заданиям, поступавшим из центра, одно предприятие было обязано произвести определенный объем продукции и поставить ее предприятию в другой республике или регионе. Но в процессе перехода к рыночным отношениям предприятия начали пытаться отказаться от прежних обязательств. Причина заключалась в том, что производство и поставка продукции по установленным ценам перестали соответствовать их экономическим интересам.

«Предприятия хотели отказаться от выполнения прежних заданий, потому что выгоды от этого было мало. В результате работа одного предприятия с другим перестала координироваться, производственные связи начали разрушаться. Это создавало большие трудности», — говорит дипломат.

По его словам, разрыв экономических связей отразился и на повседневной жизни людей. На полках магазинов не хватало необходимых товаров и продуктов питания. Это еще больше осложнило положение населения.

Вспоминая экономическую обстановку того периода, Кабдрахманов отметил, что накануне распада СССР союзные республики находились в крайне сложном положении.

Какие условия страны Центральной Азии выдвинули для вступления в СНГ?

Дипломат говорит, что переговоры по созданию Содружества Независимых Государств также проходили непросто. 8 декабря 1991 года президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава Беларуси Станислав Шушкевич встретились в Вискулях, в Беловежской пуще, и подписали соглашение о прекращении существования Советского Союза и создании СНГ.

После этого решения среди других союзных республик начал подниматься вопрос о том, каким образом им следует присоединиться к новому объединению.

«После того как руководители трех государств приняли такое решение, у других республик тоже возник вопрос: что теперь делать нам? Если мы просто пойдем за ними и присоединимся, то останемся лишь стороной, которая присоединилась. В такой ситуации наши права могут оказаться ниже. Этот вопрос и был поднят», — говорит Тилеухан Кабдрахманов.

В связи с этим 13 декабря 1991 года в Ашхабаде собрались руководители пяти государств Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

На встрече обсуждались порядок участия государств в будущем Содружестве, их права и интересы. Страны Центральной Азии пытались согласовать между собой условия, на которых они войдут в новое объединение.

По словам Кабдрахманова, пять государств намеревались не просто присоединиться к новой организации, а войти в нее как независимые страны, с учетом своих прав и интересов.

«Мы обсудили все эти вопросы. Была позиция, что мы должны войти в СНГ как независимые государства, права каждого из нас должны учитываться. После того как мы достигли договоренности по этим вопросам, перешли к следующему этапу», — говорит он.

Переговоры продолжались с 8 по 21 декабря

По словам дипломата, после Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года и до подписания Алматинской декларации 21 декабря между республиками шли интенсивные переговоры.

В этот период между государствами возникали различные требования, предложения и разногласия. Каждая страна старалась защитить собственные интересы. Вместе с тем обсуждалось, каким образом должны продолжаться отношения между бывшими союзными республиками.

«С 8 по 13 декабря, а затем до 21 декабря велась очень интенсивная работа. Были требования друг к другу, были и обиды, претензии. Все это обсуждалось и в итоге привело к встрече 21 декабря», — говорит Тилеухан Кабдрахманов.

По его мнению, решение, предложенное руководителями трех государств, подписавшими Беловежское соглашение, было смелым и дальновидным шагом.