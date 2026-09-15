«Мы не хотим жить в страхе»: тысячи мексиканцев вышли против войны наркокартелей
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Тысячи жителей Кульякана на севере Мексики вышли на улицы, требуя прекратить насилие, которое продолжается в штате Синалоа уже два года. За это время погибли более 3 тысяч человек, в том числе мирные жители. Многие участники акции были одеты в белое и несли фотографии пропавших родственников и плакаты с надписями: «Мы не хотим жить в страхе, мы хотим мира». Марш приурочили ко второй годовщине конфликта между двумя фракциями картеля Синалоа — Los Chapitos («Лос Чапитос») и La Mayiza («Ла Майиса»).
Противостояние началось после ареста в США наркобарона Исмаэля «Эль Майо» Самбады. Группировки регулярно устраивают перестрелки, засады, перекрывают дороги и поджигают грузовики. На фоне конфликта в штате также выросло число исчезновений, вымогательств и ограблений. Акцию организовали родственники жертв, представители бизнеса, общественные организации и Католическая церковь. Епископ Кульякана Хесус Хосе Эррера призвал противоборствующие стороны прекратить насилие.
Среди участников были родственники годовалого мальчика, погибшего на прошлой неделе от пули во время перестрелки в городе. По словам предпринимателя Серхио Эскера, с начала противостояния в Синалоа закрылись более 5 тысяч предприятий. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум направила в регион тысячи военнослужащих. Несмотря на изъятие оружия и наркотиков, ситуация остается напряженной. Только в минувшую субботу в штате были убиты как минимум семь человек.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил картель Синалоа «иностранной террористической организацией» и пригрозил вмешательством, если мексиканские власти не смогут самостоятельно справиться с группировкой.
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